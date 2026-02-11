Этническим кыргызам, проживающим в Казахстане, могут упростить въезд в КР

Депутат парламента Дастан Бекешев опубликовал в своем Telegram-канале ответ Министерства иностранных дел на свой запрос относительно въезда граждан Казахстана в Кыргызстан.

По данным ведомства, 3 февраля в администрации президента состоялись консультации по вопросу упрощения процедуры въезда и передвижения граждан РК на территории КР. Дано поручение разработать проект протокола о внесении изменений в постановление кабмина № 541 от 10 октября 2023 года.

Соответствующие ведомства в настоящее время работают над предоставлением послаблений, в первую очередь этническим кыргызам.

МИД обещает продолжить работу по защите прав и законных интересов граждан Кыргызстана в рамках международного права.

Напомним, с 1 сентября 2025-го действуют новые правила пребывания граждан Казахстана в КР. Они могут находиться в Кыргызстане до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней, начиная с даты первого въезда. Использованные дни пребывания суммируются и не обнуляются при каждом пересечении границы. Новый отсчет начинается только после непрерывного нахождения вне КР не менее 90 календарных дней.

Регистрация по месту пребывания не требуется первые 30 дней. При нахождении свыше этого срока она становится обязательной.