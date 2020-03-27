Российских спортсменов, которые тренировались на Иссык-Куле, вывезут до 5 апреля

В Кыргызстане на тренировочных сборах в лагере на Иссык-Куле находятся молодые спортсмены из Новосибирска, Оренбурга, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (пловцы и легкоатлеты). Об этом сообщило посольство России в Кыргызстане.

По данным дипломатической миссии, их пребывание совпало с объявлением в ряде регионов Кыргызстана режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что посольство России активно содействует спортсменам в возвращении на родину.

Совместно с партнерами из Кыргызстана решаются вопросы доставки спортсменов в Бишкек в условиях действующих ограничений на передвижение по стране и размещения в гостинице. Отправку участников сборов в Россию обеспечат не позднее 5 апреля.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.