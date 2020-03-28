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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Есть решение суда, но экс-директора дома престарелых не восстановили на работе

Экс-директор Бишкекского социального стационарного учреждения (БССУ) Эркингуль Абдылдаева не может восстановиться на работе, несмотря на решение суда. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам,  Министерство труда и социального развития не исполняет постановление суда, и он вынужден обратиться к судебным приставам, поскольку игнорирование вердиктов недопустимо.

Отметим, в суде доказали: министр Улугбек Кочкоров уволил сотрудницу незаконно. Сейчас место главы БССУ занимает Адильбек Козубаев. Ранее одна из сотрудниц БССУ Ирина Побежимова в заявлении указала, что он оскорбляет персонал, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, он избил Елену Кулебабу, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале. Началось досудебное производство. Но Адильбек Козубаев от работы пока не отстранен. 

Бактыбек Жумашев рассказал, что есть видео, где показано, как издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148306/
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