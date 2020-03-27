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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧС в Токмаке. Около 300 добровольцев-дружинников будут патрулировать город

В Токмаке организованы добровольные народные дружины для круглосуточного патрулирования города. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Токмака Кадырбек Чотбаев.

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По его словам, с сегодняшнего вечера около 300 граждан выйдут в рейд. «Они будут сопровождать пеших сотрудников милиции, участвовать в работе санитарно-карантинных постов. Желающих становится все больше, мы составляем списки. Стараемся проводить работу дистанционно — не собираем их в одном месте», — сказал Кадырбек Чотбаев.

Отметим, что в Токмаке действует режим чрезвычайной ситуации.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148299/
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