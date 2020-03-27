Мэрия Бишкека организовала восемь маршрутов для развоза столичных медиков

Мэрия Бишкека организовала восемь бесплатных маршрутов для развоза столичных медиков. Об этом 24.kg сообщила начальник управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова.

«Мы собрали заявки от всех руководителей городских организаций здравоохранения (ЦСМ, больниц, роддомов) с адресами. Сегодня разработано восемь маршрутов в направлениях Сокулука, Канта, Маловодного, Байтика и других пригородных населенных пунктов. Мы работаем над уточнением списков и маршрутов. Могут открыться новые», — отметила она.

Читайте по теме Режим ЧП в Кыргызстане. Транспорт для врачей будет нанимать их руководство

Бактыгуль Исмаилова добавила, что маршруты утверждены и уже сегодня привозили медработников на работу, а вечером отвезут по домам.

По ее словам, эти машины пропускают через блокпосты, они внесены в список. «Кроме того, на лобовое стекло разместили эмблему с красным крестом, сверху поставили печать. Пока проблем нет», — отметила она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что мэрия обеспечивает транспортом врачей только городских организаций.

Вице-мэр Татьяна Кузнецова сообщила 24.kg, что столичный муниципалитет оплачивает ГСМ и работу водителя.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.