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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Движение «Биз барбыз!» ждет волонтеров

Народный штаб «Биз барбыз!» по противодействию коронавирусу приглашает присоединиться к движению активных и неравнодушных кыргызстанцев. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что стать волонтером может любой желающий — ему достаточно вступить в телеграм-группу, перейдя по ссылке t.me/covidshtab_kg. Там подскажут, какой именно вклад он способен внести в общее дело. В организации отмечают, что уже собралось почти тысяча человек из разных регионов Кыргызстана.

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«Идея объединить усилия людей, желающих помогать, возникла у двух бишкекчан — Урмата Насыркулова и Эльдара Шабданова, но потом добавились и активисты из других районов и областей республики. Сегодня волонтеры работают везде, где требуется помощь. А просьбы приходят практически отовсюду — из Оша и Балыкчи, Кара-Куля, Джалал-Абада и столицы», — отметили в штабе.

В организации добавили, что предложение объединить усилия поддержала вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Волонтеры помогают и с информационной поддержкой, в том числе на местах.

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Сегодня волонтеры занимаются покупкой, шитьем, доставкой масок, защитных костюмов тем, кому их не хватает. Милиции и медикам добровольцы привозят продукты и горячее питание, обеспечивая едой блокпосты и места для обсервации.

«Медикам и самим волонтерам для защиты требуются специальные костюмы. Местная компания может шить их в Кыргызстане, заказано 200 штук», — отметили в движении.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148283/
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