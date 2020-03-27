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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. Транспорт для врачей будет нанимать их руководство

Руководители медицинских организаций должны сами нанимать транспорт для врачей. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, соответствующий приказ о доставке медицинских сотрудников к месту работы и домой издал Минздрав. Руководители организаций здравоохранения также должны получить разрешение в комендатуре и отработать маршрут.

«Национальный госпиталь вчера нанял восемь микроавтобусов. Да, конечно, не все руководители решили данный вопрос», — признала Айнура Акматова.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148266/
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