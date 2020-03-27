Заложенные на лечение других заболеваний средства перенаправляться не будут

Средства, заложенные в бюджете на лечение других заболеваний, в том числе приобретение лекарств для онкобольных, перенаправляться в связи с коронавирусом не будут. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

«Все средства, что были запланированы, сохраняются и будут выделяться», — сказала она.

Айнура Акматова прокомментировала и открытое обращение родителей детей с эпилепсией, которые из-за закрытых границ не могут получить лекарство. По ее словам, было утверждено постановление правительства, которым на время пандемии разрешается поставка без госрегистрации изделий медицинского назначения. Но они должны быть зарегистрированы в стране-производителе.

«На основании этого постановления все зарегистрированные и незарегистрированные противосудорожные препараты, средства будут поставляться», — сказала она.

