Коронавирус в Кыргызстане. Четверых пациентов перевели из реанимации в палату

Четверых пациентов, заразившихся коронавирусом, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

Уточняется, что никто из этих больных не был подключен к аппарату искусственного дыхания.

«Четверо больных, которые были госпитализированы в Джалал-Абаде и Бишкеке, вчера переведены в палату. Их состояние удовлетворительное. Всего в реанимационных отделениях было шесть человек, оставшиеся двое под наблюдением», — сообщили в Минздраве.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.