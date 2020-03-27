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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За рубежом у пятерых кыргызстанцев зарегистрирован коронавирус

За рубежом у пятерых кыргызстанцев зарегистрирован коронавирус. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее данным, один случай выявлен у кыргызстанца в ОАЭ. В Пакистане — у троих. Еще один — в Италии.

Айнура Акматова добавила, что состояние всех граждан удовлетворительное.

На сегодня в Кыргызстане 58 заболевших коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148259/
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