Одного пассажира из бизнес-класса транзитного рейса Москва — Бишкек не поместили в обсервацию. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

«Один пассажир бизнес-класса по неопределенным причинам не был направлен на карантин. Он явился на рабочее место. Его уже уволили», — отметила она.

Айнура Акматова добавила, что к сотрудникам санитарно-карантинного пункта в аэропорту «Манас» должны быть приняты административные меры. «Но в связи с тем, что есть необходимость их нахождения на местах, с ними проведен инструктаж», — добавила она.

Напомним, на борту самолета, следовавшего рейсом 1882, находилось 194 человека. Из них в обсервацию из аэропорта «Манас» в школу-интернат на автобусах доставили 150. Пассажиры бизнес-класса исчезли. Несколько дней чиновники не могли проинформировать, куда они делись.