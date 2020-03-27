Большинство из новых заболевших коронавирусом — контактные. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, из 14 новых заразившихся 5 побывали в малом хадже, 9 случаев — это контактные лица.

«У всех больных установлены контактные лица. Они взяты на домашний карантин. Состояние всех стабильное», — сказала она.

Айнура Акматова добавила, что из ранее находившихся в реанимации шестерых больных пятеро переведены в палаты.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.