Комендант трех районов Ошской области просит жителей перестать ходить по гостям

Комендант Ошского, Ноокатского, Кара-Суйского районов Малик Нурдинов обратился к местным жителям с просьбой серьезно отнестись к сложившейся ситуации, не выходить из дома и перестать ходить по гостям. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Комендант также подчеркнул, что граждане, особенно работающие на государственной и муниципальной службе, должны прекратить необоснованное передвижение по пропускам.

«Мы предлагаем ограничить регистрацию на работу государственных, муниципальных и силовых органов. Если работают 10 человек — сократить их до четырех», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за нарушение комендантского часа в Ошской области были задержаны 44 человека.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.