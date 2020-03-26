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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Казахстане зафиксирована первая смерть от коронавируса

Казахстанка умерла от коронавируса. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на экстренном брифинге. Подробностей он не рассказал, отметив, что завтра управление здравоохранения Нур-Султана даст исчерпывающую информацию по медицинским показаниям умершей.

«Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса. Все, что происходит сейчас, — это испытание для всех нас», — сказал Даурен Абаев.

Накануне издание заявило, что двое зараженных коронавирусом выздоровели в Казахстане.

Всего в РК 109 зараженных коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148171/
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