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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. Людей старшего поколения должны освободить от работы

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев напомнил о необходимости перевода людей старшего поколения на дистанционную форму работы или их полного освобождения от работы на период чрезвычайного положения. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, несмотря на рекомендации кабмина, отдельные организации не освобождают от работы людей преклонного возраста.

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Государственным органам, кроме задействованных в процессе жизнеобеспечения, рекомендовано самостоятельно сформировать оптимальные графики выхода работников. При этом каждый госорган обязан организовать транспортировку выходящих на работу сотрудников.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, все решения правительства в нынешних условиях направлены на максимальное снижение рисков для жизни и здоровья граждан.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148155/
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