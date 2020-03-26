Закупка товаров для медиков идет постоянно за счет средств бюджета

Закупка товаров для медицинских работников идет постоянно. На это используют средства бюджета, сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, госорганы постоянно покупают маски, защитные костюмы, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких. Но проблема в том, что сейчас весь мир испытывает острую потребность в этих изделиях.

«Поэтому не всегда удается закупить должный объем и обеспечить быструю доставку. Госорганы республики ведут работы практически со всеми соседями и международными организациями, чтобы обеспечить дополнительные объемы. Мы сейчас слышим критику, что не запаслись масками, не хватает экспресс-тестов, тепловизоров. Да, эта проблема есть, но она по всему миру. Надо с пониманием к этому отнестись. Дефицит масок даже в США ощущается», — заключил Эркин Асрандиев.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.