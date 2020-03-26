Во время режима чрезвычайного положения свет, газ и воду отключать не будут

Во время режима чрезвычайного положения будет обеспечено бесперебойное снабжение электроэнергией, горячей и холодной водой, газом. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, объекты будут работать в штатном режиме. Все, что касается вопросов отсрочки задолженностей, освобождения от пени, рассматривается.

«По социальным отчислениям мы также изучаем возможность освобождения. Этот вопрос рассматривается в рамках антикризисного плана. Он может быть изменен в любой момент при наличии жизнеспособных, оправданных и целесообразных мероприятий. Поэтому вы можете отправлять свои предложения письменно в аппарат правительства, мне лично, мы обязательно их рассмотрим», — заключил Эркин Асрандиев.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.