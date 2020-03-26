Правительство рекомендует частникам сохранить зарплату сотрудникам в период ЧП

«Мы рекомендуем владельцам и руководителям крупных предприятий, если их деятельность приостановлена или ограничена на время чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, обеспечить пребывание сотрудников дома, дистанционную работу, где это возможно, с сохранением заработной платы», — заявил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, работников бюджетной сферы, которые непосредственно не связаны с обеспечением безопасности, медициной, МЧС, максимально перевели на дистанционную работу с сохранением зарплаты.

«Мы рекомендуем сделать это и частным компаниям», — подчеркнул Эркин Асрандиев.

Он также отметил, что правительство думает, как будет помогать людям, если режим чрезвычайного положения затянется.

«Если ситуация продлится больше месяца, мы думаем над тем, как поддержать и помочь в первую очередь социально уязвимым слоям продуктами первой необходимости и медикаментами», — заключил чиновник.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.