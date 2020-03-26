Коронавирус в Кыргызстане. Врачей из обсерватора в Бишкеке отправили на карантин

Врачей из обсерватора в Бишкеке отправили на 14-дневный карантин. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, среди медиков зараженных коронавирусом нет.

«Врачи, которые не работают в обсерваторах, должны быть в обычных своих халатах, чепчиках. Очки, щитки и индивидуальные средства защиты необходимы только для тех, кто работает с пациентами в обсерваторах», — сказала Айнура Акматова.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.