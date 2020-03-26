Впереди посевная. Кабмин думает, как организовать торговлю запчастями

В правительстве Кыргызстана решают, как помочь фермерам покупать запчасти для сельхозтехники. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, сегодня торговые точки и рынки, которые занимаются продажей промышленных товаров, закрыты. В том числе не работают рынки, где можно купить запчасти. Кабмин настоятельно рекомендует перейти на онлайн-торговлю.

«Сейчас современные средства позволяют это сделать. Есть множество объявлений о реализации запчастей. Это можно делать удаленно, созваниваться, делать доставку. Но мы понимаем, что ряд фермеров может испытывать с этим сложности. Вопрос сейчас в проработке, как организовать реализацию запчастей», — отметил Эркин Асрандиев.

Все предприятия, связанные с производством, реализацией и транспортировкой сельскохозяйственной продукции, а также продуктов питания, могут работать.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.