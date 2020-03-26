Онлайн-консультацию можно получить в Наццентре охраны материнства и детства

Онлайн-консультацию можно получить в Национальном центре охраны материнства и детства. Об этом сообщил его директор профессор Камчибек Узакбаев.

По его словам, коллектив центра в эти дни выполняет свои обязанности по сохранению здоровья наших граждан четко и в полном объеме.

Если вы хотите получить консультацию, обратитесь по телефонам:

регистратура — 0312492369 (с 8.00 до 16.00):

приемное отделение — 0312492837; 0312621035 (круглосуточно);

приемное отделение Клинического родильного дома — 0312314136.

Вы можете записаться в очередь на госпитализацию по окончании карантина.

В центре работает также телеконсультация по Skype (Tilek Abzhalbekov) и WhatsApp (0778735656), где вы получите профессиональную консультацию ведущих специалистов и профессоров.

Камчибек Узакбаев просит родителей не подвергать опасности ни себя, ни детей и сидеть дома.

Он напомнил, что в период ЧП госпитализация плановых больных временно приостановлена, за исключением экстренных больных.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.