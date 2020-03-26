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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Кто будет контролировать добровольные взносы

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев рассказал на брифинге про добровольные взносы бизнесменов на борьбу с коронавирусом.

По его словам, те, кто хочет перечислить средства, могут направлять их как на счет Минфина, так и на счета «Айыл Банка» и «РСК». «Диктовать, где именно следует аккумулировать деньги, мы не можем, это добрая воля граждан. Но будет создана межведомственная комиссия с участием депутатов Жогорку Кенеша, которая будет контролировать, как расходуются пожертвования», — сказал Эркин Асрандиев.

Он заверил, что ни один тыйын не уйдет в чей-то карман.

Отметим, что на сегодня на счет для борьбы с коронавирусом поступило более 35 миллионов сомов.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148110/
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