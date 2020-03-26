В Минздраве не знают, секретны ли данные о числе заболевших коронавирусом в КР

«У меня нет информации о том, что данные по числу заболевших коронавирусом в Кыргызстане засекретили», — сообщила на брифинге начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова, отвечая на вопросы журналистов.

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По ее словам, этот вопрос не входит в функции Минздрава и врачей.

«Мы занимаемся диагностикой и лечением. Чтобы поставить диагноз, нужно провести эпиданамнез, диагностику, лабораторные исследования. Последние проводятся два-три раза для подтверждения диагноза», — сказала Айнура Акматова.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.