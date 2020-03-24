Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 24 марта в 8.30:

в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен незначительно: PM2.5 среднесуточный — 36 мкг/м³, на момент измерения — 17 мкг/м³;

в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 35 мкг/м³, на момент измерения — 20 мкг/м³;

микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 31 мкг/м³, на момент измерения — 17 мкг/м³;

в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен незначительно: PM2.5 среднесуточный — 37 мкг/м³, на момент измерения — 28 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипмиссии — 39 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 9 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным «МувГрин», установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.