20:28
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного поднялся, но дышать можно

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 23 марта в 19.30:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен: PM2.5 среднесуточный — 32 мкг/м³, на момент измерения — 85 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 29 мкг/м³, на момент измерения — 47 мкг/м³;
  • микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 22 мкг/м³, на момент измерения — 30 мкг/м³;
  • в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен незначительно: PM2.5 среднесуточный — 27 мкг/м³, на момент измерения — 36 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипмиссии — 56 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 15 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным «МувГрин», установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

  • Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но 2 декабря 2019 года они провели собственные замеры и признались — воздух в Бишкеке загрязнен, в том числе тяжелыми металлами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147719/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Воздух в столице чистый
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во всех районах воздух чистый
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Воздух чистый во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов воздух чистый
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного повысился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного повысился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В районе Ошского рынка уровень превышен
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Бизнес
Азамат Акенеев: Держать деньги дома&nbsp;&mdash; большой риск Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
&laquo;Керемет Банк&raquo; информирует клиентов о&nbsp;переходе на&nbsp;сокращенный график работы «Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
В&nbsp;офисах банка &laquo;Бай Тушум&raquo; провели масштабную дезинфекцию В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
23 марта, понедельник
20:22
Марсоход прислал панорамное селфи с Красной планеты Марсоход прислал панорамное селфи с Красной планеты
20:16
В Бишкеке мужчина с пистолетом проник в дом, избил жильцов и отобрал телефоны
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного поднялся, но дышать можно
19:46
ЧС в Кыргызстане. Что происходит в Бишкеке сегодня
19:38
Карта коронавируса в Кыргызстане и куда звонить с вопросами о заболевании