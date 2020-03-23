В мессенджерах распространяется информация, что в Бишкеке люди падают без сознания от заражения коронавирусом. Она не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, на распространяемом видео запечатлен мужчина, лежащий на тротуаре.

«В Центре экстренной медицины города Бишкека сообщили, что при осмотре выяснилось, что у молодого человека сильное алкогольное опьянение, он доставлен домой», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве просят кыргызстанцев не распространять непроверенную информацию и не создавать панику среди населения.