18:17
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Нужна помощь? Специальное приложение поможет найти волонтеров и нуждающихся

Мобильное приложение «Жардам берем» («Помогу») позволит волонтерам и нуждающимся в помощи найти друг друга. Об этом говорится на странице клуба программирования Neobis.

Отмечается, что приложение настроено под текущую ситуацию, в него добавили категорию «Коронавирус».

«Приложение «Жардам берем» позволяет жителям Кыргызстана сообщать информацию о запросах на помощь для людей в трудной ситуации и оставлять информацию, кто и как хотел бы им помочь: еда, одежда, предметы первой необходимости. Есть информация о том, как хотели бы помочь волонтеры, в том числе в ситуации с коронавирусом пожилым людям, людям в домах престарелых, интернатах, кризисных центрах, женщинам с маленькими детьми. Людей, оказавшихся в трудной ситуации, не так много, а людей, готовых им помочь, — много. Просто они не знают, где им друг друга найти», — отмечают в клубе.

Приложение доступно для скачивания в Play Market и App Store.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147696/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане выявили еще два случая заражения коронавирусом
Видео о падающих без сознания больных коронавирусом в Бишкеке — фейк
Запрет на въезд в Кыргызстан всем иностранцам разделит семьи
В соцсетях призывают разрезать использованные маски, а то их собирают и продают
ЧС в Кыргызстане. Что происходит на въезде в закрытый город Ош
Средства защиты просят выдать в Бишкеке работающим с жителями сотрудникам служб
Бишкекский горкенеш отменил заседания постоянных комиссий из-за коронавируса
Люди не могут проехать через блокпосты по биометрическим ID-картам
Кыргызстанцы создали бота, который напоминает о личной гигиене
В городе Ош введены ограничения для граждан из других районов
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Бизнес
Азамат Акенеев: Держать деньги дома&nbsp;&mdash; большой риск Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
&laquo;Керемет Банк&raquo; информирует клиентов о&nbsp;переходе на&nbsp;сокращенный график работы «Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
В&nbsp;офисах банка &laquo;Бай Тушум&raquo; провели масштабную дезинфекцию В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
23 марта, понедельник
18:16
В Кыргызстане выявили еще два случая заражения коронавирусом В Кыргызстане выявили еще два случая заражения коронави...
18:07
Видео о падающих без сознания больных коронавирусом в Бишкеке — фейк
18:06
Валидатор на автобусе № 38 сломался. Машину сняли с рейса
17:56
Нужна помощь? Специальное приложение поможет найти волонтеров и нуждающихся
17:51
Запрет на въезд в Кыргызстан всем иностранцам разделит семьи