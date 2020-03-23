Нужна помощь? Специальное приложение поможет найти волонтеров и нуждающихся

Мобильное приложение «Жардам берем» («Помогу») позволит волонтерам и нуждающимся в помощи найти друг друга. Об этом говорится на странице клуба программирования Neobis.

Отмечается, что приложение настроено под текущую ситуацию, в него добавили категорию «Коронавирус».

«Приложение «Жардам берем» позволяет жителям Кыргызстана сообщать информацию о запросах на помощь для людей в трудной ситуации и оставлять информацию, кто и как хотел бы им помочь: еда, одежда, предметы первой необходимости. Есть информация о том, как хотели бы помочь волонтеры, в том числе в ситуации с коронавирусом пожилым людям, людям в домах престарелых, интернатах, кризисных центрах, женщинам с маленькими детьми. Людей, оказавшихся в трудной ситуации, не так много, а людей, готовых им помочь, — много. Просто они не знают, где им друг друга найти», — отмечают в клубе.

Приложение доступно для скачивания в Play Market и App Store.