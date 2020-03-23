Кыргызстанцы создали бота, который напоминает о личной гигиене

Для напоминания о правилах профилактики инфекционных заболеваний и способах защиты от коронавируса кыргызстанцам в Telegram создали бота «Мой руки».

Фото 24.kg. В Кыргызстане создали бота, который напоминает о мытье рук

Он отправляет сообщения с памяткой помыть руки или очистить поверхности устройств, к которым вы прикасаетесь. Разработчики планируют и дальше развивать бота, растить базу полезных советов на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, последних статей о коронавирусе и вариантов проведения досуга.

Сейчас бот работает на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Напомним, что в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.