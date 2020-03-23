С 22 марта в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса. В этот же день Минздрав объявил об изменении алгоритма необходимых действий. Всех прибывших в страну помещают в обсервацию. Если анализы прилетевших отрицательны, то через три дня их отпускают на 14-дневный домашний карантин.

В карантинную зону, созданную в столичной школе-интернате № 1, размещены пассажиры транзитного рейса Москва — Бишкек. Первое впечатление у доставленных в обсервацию было ужасным: холодные и грязные палаты на 15 человек, один общественный туалет на три этажа с переполненными урнами и водой на полу, суровые милиционеры и перепуганные медсестры.

Только после публикаций в соцсетях и СМИ в корпусе провели санобработку, подключили горячую воду и вымыли туалет. Сегодня в обсервации подключили отопление.

Антисептиков и масок по-прежнему не хватает. Запрещены передачи от родственников.

В меню на завтрак каша и хлеб, на обед — борщ и бефстроганов с гречкой. Вчера пассажиров накормили гороховым супом и пловом.

Кормят стабильно — три раза в день. А вот с медикаментами проблема. В наличии парацетамол.

Масками и салфетками, дезинфицирующими средствами людей тут не обеспечили. Все находящиеся в обсервации используют пока свои запасы.

Сходить в душ невозможно. Он отсутствует. Палаты, под которые переоборудовали классы, на 12 коек. Но в них находится не больше шести человек.

Республиканский штаб обещает условия улучшить. Когда и каким образом, непонятно.

Сегодня стало известно, что повторные анализы на коронавирус, взятые у всех пассажиров, оказались отрицательными.

Напомним, что в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.