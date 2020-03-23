ЧС в Кыргызстане. Более 130 туристов из Египта и Таиланда вернулись в Бишкек

Более 130 туристов-кыргызстанцев вернулись сегодня из Египта и Таиланда в Бишкек. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КР.

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Уточняется, что МИД совместно с Ассоциацией туроператоров Кыргызстана при поддержке казахстанской стороны проработали возвращение 126 туристов из Шарм-эль-Шейха (Египет) и 11 туристов из Бангкока (Таиланд).

«По прибытии в международный аэропорт города Алматы кыргызстанцы в сопровождении работников Минздрава КР вывезены на спецтранспорте в Бишкек. В настоящее время все прибывшие в установленном порядке помещены под наблюдение в медицинское учреждение для соответствующего обследования», — говорится в сообщении.

Отметим, в разных странах все еще остаются граждане Кыргызстана, которые не могут вернуться в КР из-за закрытия воздушных границ. Накануне кыргызстанцы, застрявшие в Анталии, сообщали, что турфирма требует у них дополнительные $330, иначе их не вывезут из Турции.

Все международные рейсы отменены за исключением рейсов в Россию.

Напомним, в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации. На сегодня разрешения на полеты есть у компаний «Аэрофлот», «Авиа траффик», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Именно пассажиры этих авиакомпаний могут рассчитывать, что смогут вернуться на родину.