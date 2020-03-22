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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство просит не паниковать и не нагнетать ситуацию из-за коронавируса

«Необходимо объединить усилия, сплотиться и помогать друг другу. Нельзя забывать о дисциплине и допускать панику», — заявили в республиканском штабе по предотвращению распространения коронавируса.

Отмечается, что во всем мире наблюдается непростая ситуация из-за распространения коронавируса. В Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации. 

«Мы призываем всех кыргызстанцев, журналистов, блогеров и пользователей социальных сетей не нагнетать ситуацию в стране, не поддаваться эмоциям и с понимаем отнестись к тем временным мерам, которые принимают государственные органы. Мы не должны забывать, что ситуация может усугубиться. Каждый человек должен понимать ответственность перед близкими, находиться дома, соблюдать правила гигиены», — говорится в обращении.

«Всем кыргызстанцам сейчас нелегко. Особенно простым врачам, медсестрам, вирусологам и работникам других экстренных служб. Мы выражаем им большую благодарность за самоотверженность, отвагу, преданность перед народом и бесстрашие перед рисками, с которыми они ежечасно сталкиваются, чтобы обеспечить нашу с вами безопасность. Мы все должны показать свою сплоченность, оказать поддержку медицинским работникам и не нагнетать и так непростую ситуацию, предъявляя им беспочвенные обвинения», — отметили в кабмине.

Граждан, находящихся в местах обсервации и карантине, призвали сохранять спокойствие, проявить понимание и терпение к имеющимся бытовым условиям. В штабе заверили, что государство прилагает все возможные усилия для обеспечения безопасности и здоровья граждан.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147524/
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