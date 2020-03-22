17:03
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Милиция Кыргызстана регистрирует публикации фейков и спекуляции о коронавирусе

Милиция зарегистрировала 15 фактов фейковых публикаций и спекуляции о коронавирусе в Кыргызстане. Об этом на брифинге сообщил замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

По его словам, вся информация проверяется. Распространителей ждет наказание.

«За распространение фейковой информации имеется уголовная ответственность. Из 15 зарегистрированных дел восемь — по фейковой информации в соцсети. Люди, которые ее распространили, будут задержаны», — сказал Алмаз Орозалиев.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147523/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство просит не паниковать и не нагнетать ситуацию из-за коронавируса
Средства индивидуальной защиты Минздрав в первую очередь направляет на юг
Коронавирус в Кыргызстане. Больше 6,5 тысячи милиционеров обеспечивают порядок
ЧС в Кыргызстане. В Бишкеке курсируют автобусы
Содержащиеся на карантине в «Манасе» требуют выселить паломников за нарушения
В обсервации у кыргызстанца выявили коронавирус. Соседа не изолировали
Социальные выплаты из-за чрезвычайной ситуации в Кыргызстане не прекратят
Прибывающих в Кыргызстан вновь решено помещать на карантин в обсервации
Коронавирус в Кыргызстане. Госслужащих обеспечат транспортом до работы
ЧС в Кыргызстане. На въезде в Бишкек блокпостов нет, граждан не проверяют
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Бизнес
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
22 марта, воскресенье
16:49
Правительство просит не паниковать и не нагнетать ситуацию из-за коронавируса Правительство просит не паниковать и не нагнетать ситуа...
16:42
Милиция Кыргызстана регистрирует публикации фейков и спекуляции о коронавирусе
16:34
Средства индивидуальной защиты Минздрав в первую очередь направляет на юг
16:31
Коронавирус в Кыргызстане. Больше 6,5 тысячи милиционеров обеспечивают порядок
16:12
ЧС в Кыргызстане. В Бишкеке курсируют автобусы