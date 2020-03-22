Милиция Кыргызстана регистрирует публикации фейков и спекуляции о коронавирусе

Милиция зарегистрировала 15 фактов фейковых публикаций и спекуляции о коронавирусе в Кыргызстане. Об этом на брифинге сообщил замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

По его словам, вся информация проверяется. Распространителей ждет наказание.

«За распространение фейковой информации имеется уголовная ответственность. Из 15 зарегистрированных дел восемь — по фейковой информации в соцсети. Люди, которые ее распространили, будут задержаны», — сказал Алмаз Орозалиев.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.