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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Средства индивидуальной защиты Минздрав в первую очередь направляет на юг

Средства индивидуальной защиты для медиков Минздрав в первую очередь направляет в Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области, где выявлены первые случаи коронавируса. В ведомстве прокомментировали жалобы врачей.

«Министерство и Фонд обязательного медицинского страхования ежедневно ведут учет имеющихся средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинских сотрудников. Сегодня в организациях здравоохранения имеется более 400 тысяч одноразовых масок, 3,9 тысячи защитных костюмов, 50 тысяч респираторных масок со степенью защиты N95 или FPP2», — отметили в ведомстве.

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В Минздраве добавили, что отдел закупок ведет работы по дополнительному закупу необходимых средств защиты и переговоры с международными партнерами.

В министерстве добавили, что на выделенные правительством дополнительные 30 миллионов сомов были прибретены респираторы N95 (1 тысяча штук), защитные костюмы (2,2 тысячи штук), халат (1,2 тысячи штук), перчатки (1,2 тысячи упаковок), медицинские маски для обеспечения медсотрудников (20 тысяч штук).

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147522/
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