Коронавирус в Кыргызстане. Госслужащих обеспечат транспортом до работы

Государственных служащих будут доставлять на работу в определенный период времени. Об этом во время брифинга сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов.
По его словам, вопрос транспортировки госслужащих встал только в крупных городах.
«Сегодня на оперативном совещании решено доставлять госслужащих на работу в определенное время с соблюдением всех норм и правил санитарии», — сказал Калыс Ахматов.
Он добавил, что жителям никто не запрещает выезжать в другие города.
«Граждан, которые хотят выехать по маршруту Бишкек — Ош, будут проверять на карантинных постах. После того как их состояние здоровья проверят, они спокойно могут продолжить свой путь», — отметил Калыс Ахматов.
Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.
Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.