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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧС в Кыргызстане. В правительстве рассказали, как себя вести

В правительстве Кыргызстана рассказали, как себя вести во время чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что при объявлении режима ЧС спецпропуска не предусмотрены. Беспрепятственно пропускать между населенными пунктами будут спецмашины и транспорт для грузовых и транзитных перевозок. Работодателям рекомендовали перейти на дистанционный режим работы.

Передвижение людей не ограничивается, но рекомендуется оставаться дома.

Для школьников предусмотрены дистанционные варианты обучения. По экзаменам и ОРТ разрабатывают альтернативные методы. Больницы, поликлиники и амбулатории работают в прежнем режиме.

Введены ограничения для общественного транспорта, работают только продуктовые магазины и супермаркеты. Госучреждения продолжают работать, но ограничивают число сотрудников. Большинство банков будут открыты.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147496/
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