Коронавирус в Кыргызстане. Госорганы будут работать по обычному графику

Государственные органы будут работать по привычному для граждан графику, несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.
Уточняется, что отделения «Кыргыз почтасы», центры обслуживания населения (ЦОНы) будут работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, мини-ЦОНы — со вторниа по воскресенье с 10.00 до 19.00.
Рабочий график госпредприятия «Унаа» (автоЦОНы) — с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
«Кыргыз почтасы» планирует предоставить отгулы сотрудникам пожилого возраста», — отметили в штабе.
Санитарная обработка и дезинфекция помещения в каждом учреждении проводятся ежедневно.
Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.
Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.