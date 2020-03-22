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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Госорганы будут работать по обычному графику

Государственные органы будут работать по привычному для граждан графику, несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.

Уточняется, что отделения «Кыргыз почтасы», центры обслуживания населения (ЦОНы) будут работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, мини-ЦОНы — со вторниа по воскресенье с 10.00 до 19.00.

Рабочий график госпредприятия «Унаа» (автоЦОНы) — с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

«Кыргыз почтасы» планирует предоставить отгулы сотрудникам пожилого возраста», — отметили в штабе.

республиканского штаба
Фото республиканского штаба. Дезинфекция помещения в каждом учреждении проводится ежедневно

Санитарная обработка и дезинфекция помещения в каждом учреждении проводятся ежедневно.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147491/
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