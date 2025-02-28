Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. Какие меры примет кабмин

Президент Садыр Жапаров подписал указ о повышении эффективности государственной системы гражданской защиты, своевременном проведении превентивных мероприятий и обеспечении готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущении гибели людей и снижении материального ущерба. Об этом сообщила его пресс-служба.

В частности, кабинету министров поручили:

при подготовке проектов ежегодных бюджетов предусматривать финансирование расходов на проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

на основе масштабной инвентаризации объектов и сооружений для пропуска селевых, паводковых вод осуществить проведение мероприятий по защите населенных пунктов и их инфраструктуры, пересмотреть нормы проектирования, строительства водопропускных и водонаправляющих сооружений на селеопасных участках;

пересмотреть нормы обеспеченности персоналом аварийных и специализированных подразделений на объектах топливно-энергетического комплекса для работы в условиях аварий и катастроф;

создать систему мониторинга техносферной безопасности промышленных опасных объектов и гидротехнических сооружений;

обеспечить долгосрочное инвестирование в зеленые лесные насаждения в предгорьях, агролесоводство на поймах рек для снижения паводковых и селевых процессов, эрозии берегов и деградации земель;

внести изменения в нормативные правовые акты, касающиеся повышения ответственности должностных лиц за ненадлежащее выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

принять комплекс превентивных мер по заблаговременной подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации;

разработать и утвердить новые строительные нормы и правила по инженерно-техническим мероприятиям гражданской защиты, обеспечить надлежащие надзор и контроль за соблюдением строительных норм и правил сейсмостойкого строительства, генеральных планов городов.

Полномочным представителям главы государства в областях, местным госадминистрациям и органам местного самоуправления:

ежегодно предусматривать не менее 3 процентов (в пределах до 8 процентов) от годового бюджета фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

обеспечить ежегодный безопасный пропуск паводковых и селевых вод в весенне-летний период, неукоснительное исполнение предписаний в области гражданской защиты.

Кабинету министров дали три месяца на принятие необходимых мер по реализации настоящего указа.