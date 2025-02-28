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Власть

Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. Какие меры примет кабмин

Президент Садыр Жапаров подписал указ о повышении эффективности государственной системы гражданской защиты, своевременном проведении превентивных мероприятий и обеспечении готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущении гибели людей и снижении материального ущерба. Об этом сообщила его пресс-служба.

В частности, кабинету министров поручили:

  • при подготовке проектов ежегодных бюджетов предусматривать финансирование расходов на проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

  • на основе масштабной инвентаризации объектов и сооружений для пропуска селевых, паводковых вод осуществить проведение мероприятий по защите населенных пунктов и их инфраструктуры, пересмотреть нормы проектирования, строительства водопропускных и водонаправляющих сооружений на селеопасных участках;

  • пересмотреть нормы обеспеченности персоналом аварийных и специализированных подразделений на объектах топливно-энергетического комплекса для работы в условиях аварий и катастроф;

  • создать систему мониторинга техносферной безопасности промышленных опасных объектов и гидротехнических сооружений;

  • обеспечить долгосрочное инвестирование в зеленые лесные насаждения в предгорьях, агролесоводство на поймах рек для снижения паводковых и селевых процессов, эрозии берегов и деградации земель;

  • внести изменения в нормативные правовые акты, касающиеся повышения ответственности должностных лиц за ненадлежащее выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

  • принять комплекс превентивных мер по заблаговременной подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации;

  • разработать и утвердить новые строительные нормы и правила по инженерно-техническим мероприятиям гражданской защиты, обеспечить надлежащие надзор и контроль за соблюдением строительных норм и правил сейсмостойкого строительства, генеральных планов городов.

Полномочным представителям главы государства в областях, местным госадминистрациям и органам местного самоуправления:

  • ежегодно предусматривать не менее 3 процентов (в пределах до 8 процентов) от годового бюджета фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

  • обеспечить ежегодный безопасный пропуск паводковых и селевых вод в весенне-летний период, неукоснительное исполнение предписаний в области гражданской защиты.

Кабинету министров дали три месяца на принятие необходимых мер по реализации настоящего указа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321367/
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