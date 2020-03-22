Коронавирус в Кыргызстане. В Кара-Балте тоже дезинфицируют улицы

В Кара-Балте общественные места, тротуары были обработаны хлорированной водой. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что в связи с угрозой распространения коронавируса в городе провели дезинфекцию общественных мест. Хлорированной водой обработали улицы, тротуары, прилегающую часть остановок, территорию рынка, территориальную больницу и объединенный Центр семейной медицины Жайылского района.

«Работы выполнены совместно с МЧС. Спецмашина, заправленная хлорированной водой, выезжала три раза. Ее вместимость составляет 4 тонны воды. Соотношение разбавления — 10 килограммов хлора на 1 тонну воды», — рассказали в мэрии.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.