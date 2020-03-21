В Боомском ущелье усилили контроль над проезжающими гражданами

В Боомском ущелье ввели контроль над проезжающими гражданами. Соответствующее видео опубликовали в Сети.

Автор ролика говорит, что абсолютно всех граждан, которые едут по ущелью, проверяют сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. Такую меру ввели после объявления в стране режима чрезвычайной ситуации.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.