10:49
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Происшествия

Боомское ущелье превратилось в каток: водители жалуются на массовые ДТП

Минувшей ночью Боомское ущелье оказалось в зоне крайне опасных дорожных условий. Из-за резкого похолодания и осадков проезжая часть покрылась льдом, фактически превратившись в каток.

По словам очевидцев и водителей, на трассе произошло множество дорожно-транспортных происшествий. Автомобили заносило, разворачивало поперек дороги, часть транспорта съезжала на обочины. Движение на отдельных участках было затруднено.

Водители жалуются на сильное обледенение дороги и отсутствие возможности безопасно затормозить даже на небольшой скорости. Многие отмечают, что риск аварий сохраняется и в утренние часы.

На месте работают сотрудники ДПС и дорожные службы, однако участникам движения рекомендуют по возможности воздержаться от поездок через Боомское ущелье либо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Официальная информация о числе пострадавших уточняется.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354331/
просмотров: 1015
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше насмерть сбили школьника, водитель задержан
В Бишкеке автобус № 103 сбил женщину на Моссовете: комментарий мэрии
В Сары-Джоне грузовой кран снова снес ограничительную арку на мосту
В Казахстане опрокинулся автобус с узбекистанцами: пять человек погибло
Пьяный водитель без прав задержан сотрудниками УПСМ в Бишкеке
В Сокулуке дети переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий МВД
В Бишкеке пьяный водитель совершил двойное ДТП и пытался скрыться с места аварии
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Они просят власти о помощи
В Казахстане кыргызстанец пострадал в ДТП: МИД держит ситуацию на контроле
На трассе Алматы — Бишкек в ДТП погибли семь казахстанских сурдлимпийцев
Популярные новости
Два землетрясения зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у&nbsp;ЦУМа, сужающие проезжую часть Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
В&nbsp;Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за&nbsp;шпионаж В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
Чиновника задержали по&nbsp;делу о&nbsp;хищении 12&nbsp;миллионов сомов при ремонте канала Чиновника задержали по делу о хищении 12 миллионов сомов при ремонте канала
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
12 декабря, пятница
10:38
Тарифную льготу на ввоз электромобилей в Кыргызстан в 2026 году предоставил ЕАЭС Тарифную льготу на ввоз электромобилей в Кыргызстан в 2...
10:29
В КР для системы «Безопасный город» закупят аппаратно-программные комплексы
10:15
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
10:06
Водопровод в столичном жилмассиве «Биримдик Кут» отремонтируют: объявлен тендер
10:04
В Кыргызстане расширили основания для приостановки работы бизнеса при проверках