Боомское ущелье превратилось в каток: водители жалуются на массовые ДТП

Минувшей ночью Боомское ущелье оказалось в зоне крайне опасных дорожных условий. Из-за резкого похолодания и осадков проезжая часть покрылась льдом, фактически превратившись в каток.

По словам очевидцев и водителей, на трассе произошло множество дорожно-транспортных происшествий. Автомобили заносило, разворачивало поперек дороги, часть транспорта съезжала на обочины. Движение на отдельных участках было затруднено.

Водители жалуются на сильное обледенение дороги и отсутствие возможности безопасно затормозить даже на небольшой скорости. Многие отмечают, что риск аварий сохраняется и в утренние часы.

На месте работают сотрудники ДПС и дорожные службы, однако участникам движения рекомендуют по возможности воздержаться от поездок через Боомское ущелье либо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Официальная информация о числе пострадавших уточняется.