С 6 по 10 октября в районе Боомского ущелья на трассе Бишкек – Нарын – Торугарт будут проводиться работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП «НК Кыргыз темир жолу».

По данным предприятия, мероприятия затронут 128-й километр автодороги (3 тысячи 898-й километр железнодорожного полотна) и будут проходить в светлое время суток. С 09.00 до 15.00 движение частично перекроют сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Во время очистки проезд организуют по одной полосе. Если число автомобилей в ожидании превысит 30–40, работы временно приостановят, чтобы пропустить транспорт.

Как подчеркнули в «Кыргыз темир жолу», работы проводятся для обеспечения безопасности автомобильного и железнодорожного движения. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.