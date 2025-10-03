15:55
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Общество

На трассе Бишкек — Нарын — Торугарт ограничат движение из-за работ в Бооме

С 6 по 10 октября в районе Боомского ущелья на трассе Бишкек – Нарын – Торугарт будут проводиться работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП «НК Кыргыз темир жолу».

По данным предприятия, мероприятия затронут 128-й километр автодороги (3 тысячи 898-й километр железнодорожного полотна) и будут проходить в светлое время суток. С 09.00 до 15.00 движение частично перекроют сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Во время очистки проезд организуют по одной полосе. Если число автомобилей в ожидании превысит 30–40, работы временно приостановят, чтобы пропустить транспорт.

Как подчеркнули в «Кыргыз темир жолу», работы проводятся для обеспечения безопасности автомобильного и железнодорожного движения. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345894/
просмотров: 356
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонтные работы. Частично будет закрыт ряд железнодорожных переездов
На дороги и транспорт за пять лет выделили свыше 101 миллиарда сомов
«Кыргыз темир жолу» разъяснило ситуацию с вывозом угля с юга страны
Запрет на вывоз угля ударил по экспортерам из южных районов Кыргызстана
Многокилометровая пробка в Боомском ущелье: отдыхающие возвращаются с Иссык-Куля
В Бооме перевернулся грузовик со стройматериалами, водителя спасли
Кабмин отменил проекты электрификации и закупки вагонов на 2,9 миллиарда сомов
Казахстан снизит для Кыргызстана тарифы на транзитную перевозку грузов
В Боомском ущелье с 12 мая начнут спуск опасных камней, движение ограничат
В Боомском ущелье будут проведены работы по спуску камней
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
Кыргызстан вдохновил Шеридана Брасса: артист снял здесь новый клип Кыргызстан вдохновил Шеридана Брасса: артист снял здесь новый клип
Как Узбекистан заново открывает себя миру через историю и&nbsp;культуру Как Узбекистан заново открывает себя миру через историю и культуру
Жители некоторых регионов России столкнулись с&nbsp;острой нехваткой топлива на&nbsp;АЗС Жители некоторых регионов России столкнулись с острой нехваткой топлива на АЗС
3 октября, пятница
15:51
В Минэнерго и ГП «Кыргызкөмүр» неэффективно потрачено более 500 миллионов сомов В Минэнерго и ГП «Кыргызкөмүр» неэффективно потрачено б...
15:45
Первая казахстанка отправится в космос. Что о ней известно
15:40
В Бишкеке начался капитальный ремонт улицы Волкова
15:39
Сточные воды в Бишкеке заражены: в пробах нашли опасные бактерии
15:36
Правозащитники бьют тревогу: нужна нацпрограмма по защите женщин и детей