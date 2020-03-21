При въезде в Баткенскую область установили блокпосты. Фотографии опубликовали в интернете.

Отметим, что в области один человек заражен коронавирусом, на карантине находятся 54 человека, 49 из них — совершившие малый хадж. Из них 21 человек помещен в изолятор. В регионе подготовлены 343 места в изоляторе и 456 в обсервации.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В стране введен режим чрезвычайной ситуации.