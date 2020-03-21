Коронавирус в Кыргызстане. Матраимовы спешат на помощь

Фонд имени Исмаила Матраимова начал доставку в районы, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, продуктов питания и медицинских масок. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов в социальной сети Facebook.

По его словам, фонд совместно с младшим братом Райымбеком Матраимовым оказывает помощь районам, закрытым на карантин из-за коронавируса, а также другим регионам Кыргызстана.

Матраимовы передадут сельчанам 500 тонн муки, 50 тонн растительного масла, 200 тысяч медицинских масок.

Искендер Матраимов добавил, что ожидается поставка 20 тысяч экспресс-тестов для определения коронавируса в течение 15 минут.

Они также готовы закупить медицинские маски у отечественных производителей на 5 миллионов сомов. Матраимовы готовы раздать их бесплатно.

«Ведутся переговоры о поставке 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как только прояснится вопрос, дополнительно сообщим», — сказал нардеп.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.