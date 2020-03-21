Консульские отделы России в Кыргызстане временно не будут принимать граждан

Консульский отдел посольства России в Бишкеке и Генконсульство в Оше приостанавливают прием граждан. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Отмечается, что решение принято в связи с объявлением в Кыргызстане режима чрезвычайной ситуации. Принимать граждан будут только по экстренным случаям.

Звонки принимаются по телефонам консульского отдела посольства: 0312612616, 0312612615, 0312612617 (в рабочее время), номера телефонов для экстренной связи 0770448577 и Генконсульства в Оше 0322288221​ (в рабочее время), номер телефона экстренной связи 0558909005.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации введен сегодня на всей территории Кыргызстана. В республике подтверждено 14 случаев коронавируса.