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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Баткенской области проводят дезинфекцию

В айыльных аймаках Баткенской области, где введен режим чрезвычайной ситуации, проводят дезинфекцию. Видео размещено на Telegram-канале республиканского штаба.

Отмечается, что в области на карантине находится 54 человека, 49 из них — совершившие малый хадж. Из них 21 человек помещен в изолятор. В регионе подготовлены 343 места в изоляторе и 456 в обсервации.

Напомним, что сегодня стало известно еще о шести случаях коронавируса. Один из них — в Баткенском районе. Там введен режим чрезвычайной ситуации. Общее число заболевших в Кыргызстане — 12 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147445/
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