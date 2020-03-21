В Баткенской области проводят дезинфекцию

В айыльных аймаках Баткенской области, где введен режим чрезвычайной ситуации, проводят дезинфекцию. Видео размещено на Telegram-канале республиканского штаба.

Отмечается, что в области на карантине находится 54 человека, 49 из них — совершившие малый хадж. Из них 21 человек помещен в изолятор. В регионе подготовлены 343 места в изоляторе и 456 в обсервации.

Напомним, что сегодня стало известно еще о шести случаях коронавируса. Один из них — в Баткенском районе. Там введен режим чрезвычайной ситуации. Общее число заболевших в Кыргызстане — 12 человек.