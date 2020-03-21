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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минобраз планирует открыть садики для детей врачей и милиционеров

Министерство образования и науки планирует открыть ведомственные детские сады для детей медицинских работников и милиционеров, задействованных в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы ведомства Нурлан Омуров.

По его словам, уже есть некоторые пути решения проблемы. С понедельника планируется начать переговоры с ведомствами, у которых есть свои детсады.

«Например, ведомственные сады есть у Минздрава, МВД, «Кыргызтелекома». Мы хотим обсудить с ними возможность запустить садики. В Бишкеке 13 таких садиков, в Оше есть. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Конечно, мы должны будем обеспечить безопасность», — заключил Нурлан Омуров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147427/
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