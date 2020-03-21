15:09
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество

В Бишкеке задержаны двое парней, укравших четыре колеса от BMW

В Бишкеке задержали двоих парней, укравших колеса от авто на сумму 30 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, житель столицы заявил, что в ночь с 6 на 7 марта неизвестные похитили четыре колеса от автомашины BMW, припаркованной возле многоэтажного дома в переулке Геологическом.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье «Кража» УК КР. В ходе поисковых и разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых 1999 и 1998 годов рождения.

«Подозреваемые добровольно выдали украденные колеса», — отметили в УВД района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147371/
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали подозреваемых в краже автомобильных колес
В городе Ош журналистка прокатила инспектора на капоте
Депутат возмутился нападением митингующих на сотрудников Жогорку Кенеша
Милиция отпустила пьяного виновника ДТП. Пострадавший обратился в прокуратуру
В городе Ош сотрудники ГСБЭП задержали бывшего милиционера
Обвиняемого в краже дела о мародерстве Абдували Акжолова признали невменяемым
В Бишкеке милиционеры помогли потерявшемуся ребенку вернуться домой
Доверие к государству начинается с рядового милиционера. Президент поздравил МВД
Следователи ОВД Сокулукского района выступили против нового начальника
В Бишкеке милиционеры помогли заблудившемуся мальчику добраться до дома
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Бизнес
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; работает в&nbsp;штатном режиме ОАО «Кыргызтелеком» работает в штатном режиме
Увеличены емкость и&nbsp;охват 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;35&nbsp;населенных пунктах Увеличены емкость и охват 4G LTE-сети О! в 35 населенных пунктах
21 марта, суббота
15:04
В Бишкеке задержаны двое парней, укравших четыре колеса от BMW В Бишкеке задержаны двое парней, укравших четыре колеса...
14:57
В Алматинскую область через Бишкек приехал зараженный коронавирусом казахстанец
14:34
В Бишкеке прекращает работу общественный транспорт
14:22
Реконструкция сквера имени Горького завершится в апреле
14:21
Вузы сами будут решать вопросы об оплате контрактов студентов