Ситуация с коронавирусом. В Оше закрывают рынки и автомойки

С сегодняшнего дня в Оше временно закрываются все вещевые рынки. Об этом сообщается на официальной странице мэрии южной столицы.

Уточняется, что, помимо них, закроют все автомойки и точки автозапчастей в городе. Такие меры муниципалитет Оша принимает из соображений безопасности.

В Республиканском штабе по коронавирусу заявили, что в южной столице закрываются четыре рынка: центральный, рынок автозапчастей, вещевой и «Келечек». Такие меры принимаются в рамках профилактических действий. Продовольственные базары и аптеки будут работать в прежнем режиме.

Три новых случая коронавируса выявили в Кыргызстане. Общее число заболевших — шесть человек. Ранее еще у троих мужчин обнаружили заболевание — у паломников из Сузакского района, где сразу ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли из него все въезды и выезды.

Таким образом, на сегодня в стране два района, где действует режим ЧС.