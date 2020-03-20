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Общество

Пандемия коронавируса. Из каких стран не могут вернуться кыргызстанцы

Кыргызстанцы, которые ранее приобретали турпакеты в ряд стран через Алматы (до объявления о чрезвычайной ситуации в Казахстане), не могут вернуться на родину. Об этом 24.kg сообщили в Ассоциации туризма КР.

«Это связано с тем, что обратный прилет граждан Кыргызстана подпадает под режим чрезвычайной ситуации в РК. Согласно указу президента Казахстана, в государство могут прилетать только граждане республики. А кыргызстанцев не берут на рейсы из других стран», — прокомментировали в организации.

На сегодня кыргызстанцы не могут вернуться из следующих государств: ОАЭ, Египет, Индия, Таиланд, Шри-Ланка.

Ассоциация туризма КР работает над решением проблемы.

«Совместно с посольством Кыргызстана в Индии был решен вопрос о 19 кыргызстанцах, которые не могли вернуться из Гоа через Алматы. Совместно с консульством в Алматы ассоциация добилась того, чтобы кыргызстанцев взяли в транзитную зону, обеспечили питанием», — отметила представитель организации Екатерина Минеева.

Ассоциация туризма КР благодарит департамент туризма, Министерство иностранных дел, департамент консульской службы, аппараты правительства и президента за поддержку.

Однако в настоящее время все еще остается нерешенным вопрос о возврате кыргызстанцев из других стран, резюмируют в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147181/
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