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Общество

20 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Орозова, Горького, Осташковской, Пишпекской, Дмитрова, Литвинова, Кенсуйской, Панфилова, Медерова, Буденного, Жибек Жолу, Рязанской, Мусы Джалиля, переулок Чувашский, жилмассив «Рухий-Мурас» (1-6-я улицы), улицы Матросова, 5, Скрябина, 21;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Шералиева, Абдрахманова, Масалиева, Сулуу-Тор, Мин-Куш, Кызыл-Адыр).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Мыкан (улица Линейная, район ПМК-3), Восток (улицы Щорса, Ленина, Западная, Фрунзе), Пригородное (улицы Марата, Широкая, 8 Марта, Дорожная, Новая, Гагарина), Кой-Таш (улица Кой-Ташская), Бирдик (улицы Фабричная, Сыдыкбека);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Дон-Алыш (улица Доналыш), Восточное (улицы Дружбы, Школьная), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Советская, Фрунзе, Почтовая, Лавровых, Гагарина, Заводская, Восточная), Торт-Коль (улицы Советская, Западная), город Шопоков (улицы Советская, Дзержинского, Ленина, Школьная, Шопокова, Московская, Киевская, переулок Зеленый);
  • 11.00-12.00 — села Городская Селекция (улицы Плодоовощная, Парковая, Кипкалова, Ала-Арчинская), Орок (улицы Проектируемая, Кавказская, Шарбашатская, Орокская, Молодежная, Багорная), Кашка-Баш (улицы Новостройка, Исманова), Джал (улицы Строительная, Интернациональная, Сельсоветская, Нижняя, Сатке, Гагарина);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Кирова, пекарня), Садовое (улица Демьяна Бедного);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Ленина, школа, детский сад), Панфиловское (улицы Юбилейная, Жакыпбекова), Партсъезд;

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — город Кант (улицы Нахимова, Космодемьянская, Джакыпова, Иваницына, Центральная, Микояна, Пушкина, Чуйская, Буслаева, Южная, Октябрьская, Калинина), села Милянфан, Социалчи, Гагарина;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Джаны-Джол.
3
Ошская область

  • 8.00-17.00 — село Керме-Тоо, город Ош (жилмассив «Калинин», улицы Турсунбаева, Аношина, Арал, Зайнабетдинова, Сунь-Ят-Сен, Карасуу, Алай, Масалиева, 5, 7, 9, 11, Навои, 36, 38, 40, 42).

4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — село Бужум, Cуу-Башы, Кыштут, Дара, Кулунду, Бешкент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147141/
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